Данилишин не исключает возможности снова стать министром

Экс-министр экономики Богдан Данилишин, недавно получивший политическое убежище в Чехии, не исключает возможности снова получить министерское кресло по возвращении в Украину, если будет соответсвующее решение БЮТ.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Если для этого (получения министерского кресла. – Ред.) будет решение политической силы, с которой я шел во власть в 2008 году, будет доверие с их стороны, думаю, не исключена такая возможность», - сказал Данилишин.

По словам экс-министра, если он вернется в Украину, то в любом случае будет заниматься политической деятельностью: «Я буду заниматься политической деятельностью, потому что любая научная деятельность не является наукой ради науки, а всякая наука, особенно общественная, связана с соответствующим направлением политической деятельности. Даже моя работа в области экономической политики является не просто анализом событий или явлений, а определением политических условий, в которых будет развиваться экономика нашей страны. Сама по себе наука без политики, без анализа тех или иных политических процессов, которые будут иметь место в Украине, невозможна».

Отвечая на вопрос, когда он может вернуться в Украину, Данилишин сказал: «Когда Украина будет не на словах декларировать принципы демократии и возможности обеспечения эффективной правовой защиты, а когда это действительно будет доказано на практике».

«Свое политическое будущее я связываю с Украиной и буду все делать для того, чтобы наша страна была цивилизованным государством, которое исповедует не на словах, а на деле демократические ценности, в первую очередь европейское направление развития, к которому Украина стремилась в 2005 году», - резюмировал экс-министр.

Интервью читайте скоро на «Главреде».