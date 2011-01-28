Экс-спикер ВР Крыма Гриценко уже давно не «свой» в Партии регионов - Джемилев

У экс-спикера парламента Крыма Анатолия Гриценко была давняя вражда с нынешним премьером АРК Василием Джарты, а для Партии регионов он уже давно не «свой».

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал ЛІГАБізнесІнформ, комментируя арест Гриценко.

На вопрос, что он делал в Центральном райсуде Симферополя, который избирал меру пресечения для Гриценко, Джемилев ответил:

«Я передал судье свое заявление о поручительстве: гарантирую, что он будет являться в суд своевременно, не будет уклоняться. Со мной заявление подали депутаты от БЮТ Велижанский и Сенченко. Но суд не принял это во внимание и вынес решение оставить Гриценко под стражей. У меня такое создалось впечатление, что решение выносится не в суде, а в другом месте».

Он также напомнил, что Гриценко сместили с должности спикера сразу после победы Виктора Януковича на президентских выборах, хотя «для этого не было оснований».

«Между ними (крымскими регионалами, - ред.) много чего происходит. И он там далеко не свой для них. Он готов был уйти из Партии регионов, но не было, куда, как говорится, пристать», - рассказал Джемилев.

Напомним, накануне, 27 января, экс-председателя ВР Крыма, депутата крымского парламента Анатолия Гриценко, подозреваемого в незаконных махинациях с почти 5 тыс. га земли военного совхоза «Азовский», арестовали на два месяца.