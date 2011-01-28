В Каире перед началом акции протеста отключили Интернет (ВИДЕО)

Жители столицы Египта, Каира, сегодня утром не могут подключиться к Интернету, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство EFE.

Без Интернета остались клиенты всех основных местных провайдеров: соединение невозможно как с компьютеров, так и с мобильных телефонов.

Местные власти не сообщают, по каким причинам возникли такие проблемы.

Однако отмечается, что в последние дни сторонники оппозиции активно использовали Facebook, Twitter и другие веб-сайты, чтобы координировать действия и организовывать демонстрации.

Ожидается, что крупная акция протеста против президента Египта Хосни Мубарака состоится в Каире позже в пятницу.