Данилишин: Я ни о чем не жалею

Экс-министр экономики Богдан Данилишин, недавно получивший политическое убежище в Чехии, не жалеет о том, что происходило с ним за последние полгода, с момента открытия уголовного дела.

Об этом он сказал в интервью «Главреду», отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, не жалею. Потому что всякая деятельность - это приобретение соответствующего опыта. И я думаю, что я на посту министра экономики использовал весь свой политический и научный опыт, который у меня уже был к тому времени. Все в истории имеет соответствующие логические и системные связи. Все имеет свое начало и имеет свой конец. И рано или поздно все будет поставлено на свои места. История развивается так, как она развивается, и под влиянием тех процессов, которые имеют место в определенное время и в определенном месте. Думаю, люди рано или поздно поймут, где они находятся, кто ими управляет и в каком направлении их ведет. А я не жалею ни о чем», - сказал Данилишин.

По мнению экс-министра, на его примеру стоит поучиться нынешним руководителям государства: «Практика - критерий истины, как говорили классики. И я думаю, что, возможно, на моем опыте должны учиться и нынешние руководители, и смотреть, куда они ведут страну, потому что рано или поздно - на все Божья воля…»

Интервью читайте на «Главреде».