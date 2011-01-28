Египетские власти ввели в Каир войска

Египетские власти ввели войска в столицу страны город Каир.

Они берут под контроль ключевые объекты в городе, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Press TV.

Отметим, сегодня, 28 января, в Египте запланированы масштабные акции протеста с участием нескольких тысяч человек. Они должны начаться после полуденной пятничной молитвы. Также, по некоторым данным, на главных дорогах ведущих из Каира установлены посты сил специального назначения по борьбе с терроризмом.

Напомним, накануне, во время волнений полиция убила девять человек, и задержала порядка 1,2 тыс. митингующих.