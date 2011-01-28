Против Луценко могут возбудить еще 50 дел - адвокат

Адвокат Юрия Луценка Игорь Фомин не исключает, что против экс-главы МВД могут быть возбуждены новые дела, передает «Немецкая волна».

«Так, как возбуждают эти уголовные дела, то можно возбудить их еще пятьдесят. Он же не один раз подписывал приказы. Там 200 тысяч людей, и сколько приказов было подписано. Можно что угодно найти», - сказал Фомин.

Он выразил убеждение, что уголовное дела против Луценко не имело оснований, ведь прокуратура не говорит о том, что экс-министр внутренних дел получил вследствие своих действий деньги или личную пользу.

Фомин не считает, что Луценко должен сидеть за решеткой и нести уголовную ответственность.

Как сообщалось, сейчас ГПУ завершила досудебное следствие по делу Юрия Луценка, объединив несколько дел в одно производство.