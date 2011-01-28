Янукович подписал закон о перенесении выходных дней

Президент Виктор Янукович подписал закон № 2914-VI от 2011 года «О внесении изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины (относительно перенесения рабочих дней)». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон дополняет статью 67 Кодекса законов о труде Украины новыми частями.

Так, устанавливается, что «с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней (статья 73), а также рационального использования рабочего времени Кабинет министров не позднее, чем за три месяца до таких дней, может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями».

Также, согласно закону, владелец или уполномоченный им орган в случае применения рекомендации Кабмина не позже чем за два месяца издает приказ о переносе выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, согласованный с выборным органом первичной профсоюзной организации.