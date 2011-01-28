КПУ просит социологов не отмалчиваться по поводу пенсионной реформы

Коммунистическая партия просит украинских социологов принять активное участие в обсуждении предложенного правительством проекта пенсионной реформы и указать на все недостатки такой реформы. Об этом идет речь в обращении КПУ к сотрудникам Института социологии Национальной Академии Наук Украины и ученым, объединенным в Социологическую ассоциацию Украины, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии.

«Мы, коммунисты Украины, обращаем внимание научной общественности на то, что система пенсионной защиты населения – важнейший элемент социально-экономической системы общества. К сожалению, правительство, следуя «рекомендациям» Международного Валютного Фонда, пошло путем сокращения социальных гарантий и ужесточения предоставления пенсий. Причем, делается это в условиях, когда не преодолены явления «теневой занятости», «зарплат в конвертах», многомесячных (а иногда и многолетних) задолженностей по заработным платам и т. п. Значительная часть населения просто не может документально подтвердить не только объем зарплат, но даже и сам факт трудовой деятельности. Причем инициаторы реформы перекладывают вину за такую ситуацию с больной головы на здоровую – с государства на самих же граждан», - заявляют в КПУ.

Коммунисты заявляют, что категорически осуждает не только предложенный проект пенсионной реформы, но и саму идеологию экономии средств Пенсионного фонда за счет сокращения количества пенсионеров, заложенную в его основу.

«Мы убеждены, что проведение радикальных реформ в столь важной сфере не может происходить без всестороннего учета мнений людей в ходе реального всенародного обсуждения. Отношение граждан к предложенному проекту пенсионной реформы должно быть определено в ходе общественных слушаний. Важнейшим элементом планирования государственной политики в этом вопросе мы считаем глубокий научный, социологический анализ мнений граждан и социальных последствий реализации предложенной модели пенсионной реформы», - отмечают коммунисты.

В обращении к социологам КПУ предлагают им поднять такие вопросы во время своих исследований: отношение граждан к существующей пенсионной системе и ее недостаткам, мнение относительно необходимости радикальной реформы пенсионной системы, тем более – к изменению принципов ее организации; информированность граждан об особенностях т. н. «трехуровневой» пенсионной системы (обязательная солидарная, обязательная и добровольная накопительные системы), отношение к введению такой системы; изучение отношения граждан к новациям, которые правительство предлагает привнести в пенсионную систему, в частности повышению пенсионного возраста для женщин до 60 лет; повышению пенсионного возраста для госслужащих, работников органов местного самоуправления, судей и научных работников до 62 лет для мужчин и 60 лет для женщин; повышению стажа, необходимого для получения минимальной пенсии (в частности, для военнослужащих – с 20 до 25 лет); ограничению размера пенсии 12-ю минимальными пенсиями; снижению ограничения размера специальных пенсий с 90 до 80% заработной платы; учету для начисления пенсии стажа работы только начиная с июля 2000 года; учету для определения размера пенсии зарплаты за последние 3 года (а не за год, как это было ранее).

В КПУ заявляют, что эффективное проведение каких-либо реформ невозможно без тщательного научного анализа и прогноза, чего не хотят понимать власть предержащие. А именно привлечение широкой научной общественности к планированию реформ поможет избежать ошибок и избавить страну от необходимости преодоления их последствий.