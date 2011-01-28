Брат Юрия Луценко завалит Пшонку письмами

В партии «Народная самооборона» решили задействовать политические рычаги влияния на Генпрокуратуру. Об этом заявил исполняющий обязанности главы партии, брат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Сергей, пишет «Коммерсант-Украина».

«28 января мы начинаем сбор подписей граждан с требованием прекратить политическое преследование Юрия Луценко. Мы надеемся в течение 10 дней собрать миллион подписей», - рассказал он.

«Мы завалим ГПУ письмами граждан, которые с нами солидарны, за что им большое спасибо от меня и от брата», - подчеркнул Сергей Луценко.