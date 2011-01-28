В Донецке грозятся натравить СБУ на «Газ Украины» за отключение тепла

Донецкие власти обратятся в СБУ, если дочерняя компания «Газ Украины» и поставщики электроэнергии не прекратят попытки отключения систем жизнеобеспечения за долги. Об этом во время селекторного совещания заявил заместитель губернатора Донецкой области по вопросам ЖКХ Александр Алипов, пишет ZN.UA.

«Мы никому не позволим отключать объекты жизнеобеспечения территорий, тем более — в отопительный период. Это школы, больницы, детские садики, котельные, водопроводные узлы. На это есть прямой запрет, приняты соответствующие решения. Если речь о нарушении договорных обязательств в части оплаты энергоресурсов, есть другие методы работы с должниками», — заявил Алипов.

«Если такие попытки будут, обращайтесь в СБУ, а потом — ко мне», — распорядился замгубернатора, обращаясь к руководителям местных властей и коммунальных предприятий.

Напомним, 25 января дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» «Газ Украины» поручило газоснабжающим компаниям отключить газоснабжение 12 предприятиям коммунальной теплоэнергетики, в том числе «Донецктеплокоммунэнэрго», из-за долгов за потребленное топливо.