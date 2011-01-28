На экс-спикера ВР Крыма Гриценко завели еще одно дело

В отношении экс-спикера Верховной Рады Крыма Анатолия Гриценко возбудили еще одно уголовное дело.

По информации ZN.UA, данное дело, как и предыдущее, возбуждено по ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Гриценко обвиняют в занижение арендной ставки при сдаче в долгосрочную аренду на 30 лет коттеджа апартаментов санатория Верховной Рады Крыма «Россия».

Напомним, накануне, 27 января, Центральный райсуд Симферополя избрал для Анатолия Гриценко меру пресечения в виде содержания под стражей.