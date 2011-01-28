На ремонт здания Кабмина выделили 22 млн грн

Кабинет Министров выделил 21,75 млн грн на неотложные работы по предотвращению разрушений конструкций и капитальный ремонт в 2011 году помещений 6 и 7 этажей правого крыла Дома правительства в Киеве.

Об этом говорится в постановлении №44 от 17 января 2011 года, обнародованном на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, эти деньги будут выделены за счет средств, предусмотренных в 2011 году Министерству финансов по программе «Государственные капитальные расходы, распределяемые Кабинетом Министров».

Управлению административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров поручено ежемесячно отчитываться перед Минфином об использовании выделенных средств.