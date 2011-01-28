Янукович подписал закон о борьбе с задолженностью ТЭК

Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» относительно порядка погашения задолженности», которым предусмотрено погашение задолженности за энергоносители. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что часть такой задолженности образовался в период структурной перестройки экономики, когда предприятия топливно-энергетического комплекса выполняли обязательство относительно снабжения энергоносителей без надлежащей и своевременной их оплаты и по тарифам, которые не всегда обеспечивали покрытие оправданных расходов предприятий топливно-энергетического комплекса на производство, передачу и снабжение энергоносителей.

Следует отметить, что данным законом предусматривается снятие моратория на обращение взысканий, связанных с выполнением обязательств предприятий ТЭК по трудовым правоотношениям с работниками.

Реализация положений закона позволит предотвратить разбалансированную деятельность предприятий топливно-энергетической сферы и энергетического рынка страны, а также сохранить возможности привлечения инвестиций в энергетическую отрасль Украины.

В то же время, с учетом существования нерешенных в течение действия закона проблем, связанных с погашением цепей задолженности в ТЭК, глава государства поручил правительству найти причины таких проблем, и до 15 февраля разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно их окончательного урегулирования.