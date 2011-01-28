Арестом Гриценко регионалы очищаются от грехов - Москаль

Арест экс-спикера Верховной Рады Крыма Анатолия Гриценко связан с желанием крымской Партии регионов очиститься от его грехов.

Об этом заявил нардеп от НУНС Геннадий Москаль, комментируя вчерашний арест Гриценко, передает ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, у Гриценко было «много грехов».

«Может, регионалы решили очиститься от них. Лично я всегда был одним из злейших врагов Гриценко. Мы с ним судились постоянно», - отметил Москаль.

По его словам, основания привлечь Гриценко были давно.

«Конечно, чисто по-человечески мне его жаль. Гриценко не тот человек, который может представлять для кого-то опасность в нынешнем статусе. Он не может влиять на следствие. Да и убегать бы не стал. Но, повторю, основания для привлечения были», - сказал «нунсовец».

Он также добавил, что в этом деле «сведено две составляющие - коррупция и политика».

«Гриценко был замешан не в одном коррупционном скандале. К тому же он, находясь в Партии регионов, составлял некую оппозицию нынешнему главе Совмина Джарты», - сказал Москаль.