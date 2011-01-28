Янукович: Данилишин не политик, а простой чиновник

В деле экс-министра Богдана Данилишина нет политики. Об этом Президент Виктор Янукович заявил в интервью Би-би-си.

«Данилишин не политик, он вообще не занимался политикой, он был простой чиновник, сидевший на разрешениях в системе лицензирования. Он был министром экономики, и он ввел коррупционные схемы, за это его привлекают к ответственности. Там никакой политики нет», - заявил глава государства.

«Он никогда не занимался политикой, поэтому я не понимаю, зачем ему политическое убежище», - добавил он.



Янукович также отметил, что «так или иначе», Данилишину когда-то «придется отвечать за эти преступные действия».

Глава государства отрицает, что власть преследует лишь оппозиционеров.

«Вы посмотрите, сколько примеров, когда за взятки, за коррупционные действия привлечены к ответственности чиновники, которые принадлежали к Партии регионов, в которой я остаюсь сегодня почетным лидером», - сказал Президент.

Янукович отметил, что с приходом его команды к власти, «началась борьба с коррупцией».