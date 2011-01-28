Янукович убежден, что украинцы с пониманием относятся к действиям власти

Граждане Украины с пониманием относятся к тому, что происходит на сегодняшний день в нашей стране. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил Президент Украины Виктор Янукович.

Так, говоря о нарушения прав человека в Украине, Янукович отметил, что «ни в коем случае мы не должны допускать, чтобы нарушали права человека. Но когда идет такая борьба с коррупцией, наведение порядка в стране, безусловно, есть огромное сопротивление бюрократии, которая привлекает для этого все возможности и мероприятия, в том числе платят деньги за печатание разной информации, в разных газетах по всему миру».

«Мы это видим, но я скажу так: общество, граждане Украины, простые люди с пониманием относятся к тому, что происходит в государстве, и это очень важно», - заявил Янукович.

В то же время глава государства заявил, что абсолютно спокойно реагирует на заявления европейских партнеров о ситуации с правами человека в Украине.

«Безусловно, мы реагируем абсолютно спокойно на эти вызовы, которые есть. Но мы говорим правду - то есть, если есть факты нарушений прав человека и преувеличения полномочий со стороны властных структур, то мы должны признавать это и искоренять», - заявил Янукович.