Шкиряк называет издевательством отмену льгот в киевском метрополитене

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально-христианской партии Зорян Шкиряк называет решение киевских властей об отмене льгот на проезд в метрополитене, для целого ряда незащищенных социальных групп населения – очередным издевательством власти над малоимущими киевлянами, сообщает пресс-служба ГО «Новый Киев».

В частности Зорян Шкиряк заявил: «Киевская власть в очередной раз подтвердила свою хозяйственную несостоятельность и откровенно наплевательское отношение к проблемам людей, которые находятся за чертой бедности. А это сегодня около 20% жителей столицы (а с пенсионерами до 40%). Можно по-разному относиться к такому шагу властей, но главным является то, что Попов, как и Черновецкий, в который раз решает проблемы наполнения бюджета за счет тех, кто и так не может себе позволить элементарных вещей. То есть, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и т.д. Лично я расцениваю такой шаг КМДА, как очередное издевательство власти над самыми незащищенными киевлянами. Если хотите, это служебное преступление по отношению к людям, так как грабят тех, у кого взять-то нечего…» - сказал лидер «Нового Киева».

«Я могу согласиться с тем, что платить нужно всем и за все… Но для этого, сначала, нужно создать условия, чтоб эти люди имели возможность зарабатывать или получать адекватные средства, а тогда уже оплачивать те самые транспортные услуги, льготы, которые вы у них отобрали. Проще говоря, чтоб заплатить - нужно иметь. И это касается не только транспорта, это и оплата ЖКХ, и многое другое. А в условиях тотального снижения уровня жизни, безработицы, назревающего экономического коллапса, ежедневному росту цен на продукты и горючее, а также абсолютно провальной «псевдореформаторской» деятельности правительства Азарова отбирать льготы у бедных просто недопустимо! Именно эти люди, как никто, сейчас нуждаются в защите и поддержке государства. Сегодня у большинства населения просто нет денег, они бы рады платить, да нечем… » - отметил политик.

Зорян Шкиряк продолжил: «Да, киевская казна пуста, да, впервые за всю историю независимой Украины отчисления из киевского бюджета в государственный составили колоссальную цифру , 8,4 млрд.грн. Это более половины общего фонда бюджета столицы на 2011 год ( для сравнения - в кризисном 2009-м отчисления в госбюджет составили 6,4 млрд). Но ведь это вопрос к господину Азарову, непосредственному начальнику господина Попова. Возникает дилема, почему за откровенные провалы в социальной и экономической политике власти расплачиваются простые, малообеспеченные люди?».

Кроме этого Шкиряк подчеркнул: «К сожалению, в стране назревают серьезные экономические проблемы. Недавнюю информацию главы НБУ Арбузова, о возможном выпуске 1000-гривневой купюры можно смело расценивать как элемент подготовки властей к надвигающейся глобальной инфляции в стране, и не иначе! Единственной возможностью избежать социальной и экономической катастроф может быть смена действующей власти. Банковая и Грушевского должны немедленно прекратить свои «ноу-хау»-эксперименты над собственным народом».

В завершение Шкиряк заявил: «Несмотря на исчезновение Черновецкого, а также его уход от ответственности за брутальное разграбление Киева, системный кризис в киевской власти еще больше усугубляется. В таких условиях ГО «Новый Киев» уже в ближайшее время будет требовать от Президента Украины и ВР немедленных перевыборов мэра Киева, в связи с невозможностью, де-юре, действующего столичного головы Черновецкого исполнять свои обязанности. Также мы будем требовать роспуска Киевсовета, как органа, который фактически устранился от работы во благо киевлян, не защищает интересы жителей столицы и является «карманным» в руках правящего режима. Киев, де-факто, лишен Магдебургского права, права на самоуправление, и именно сейчас власть в столице нуждается в полном обновлении» - завершил лидер «Нового Киева».

Зорян Шкиряк также отметил, что «Новый Киев» будет защищать интересы киевлян и бороться всеми дозволенными Конституцией и Законами Украины методами, включая уличные акции протестов и пикетирования органов государственной власти.

