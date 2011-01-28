TheWallStreetJournal: Заключение Тимошенко плохо воспримут на Западе

«Прокуратура в четверг возбудила второе уголовное дело против лидерства украинской оппозиции Юлии Тимошенко, усилив давление на экс-премьер-министра», – пишет Джеймс Марсон в статье под названием «Украинская прокуратура выдвигает обвинение лидерству оппозиции» в американском издании TheWallStreetJournal. В этот раз ее обвиняют в растрате в 2009 году 8,5 миллионов долларов на приобретение для больницы автомобилей, которые якобы непригодны для использования с медицинской целью. К тому же транспортные средства использовали в президентской кампании Юлии Тимошенко.

Сама Юлия Тимошенко все обвинения отвергает. «Они сфабриковали еще одно дело против меня», – приводит издание слова лидера оппозиции. В свою очередь Валерий Хорошковский, председатель Службы безопасности Украины и соратник Виктора Януковича, категорически не соглашается, что расследование носит политическую подоплеку. «У нас нет отдельного Уголовного кодекса для представителей оппозиции», – цитирует издание главу СБУ.

Между тем Запад обеспокоен выборочным преследованием оппозиционных лидеров, пишет Джеймс Марсон. «Заключение Тимошенко плохо бы восприняли на Западе, поэтому такой шаг не был бы рациональным, – приводит автор слова одного западного дипломата. – Но они не всегда действуют рационально».

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