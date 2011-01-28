БЮТ: Арест Гриценко - расправа за сопротивление «макеевской бригаде»

Арест экс-спикера Верховной Рады Крыма Анатолия Гриценко - это политическая расправа.

Об этом заявил нардеп от БЮТ Андрей Сенченко, комментирую вчерашний арест Гриценко, передает ЛІГАБізнесІнформ.

«Это политическая расправа, потому что Гриценко в Партии регионов имел свою точку зрения на развитие ситуации в Крыму и сопротивлялся приходу «макеевских». Это просто расплата, война с инакомыслием внутри Партии регионов», - сказал Сенченко, добавив, что «сегодня все крымчане против этой «макеевской» бригады».

По его словам, главной проблемой «дела Гриценко» является то, что арест должен применяться лишь при наличии веских оснований.

«Как бы я не относился к Гриценко как к политическому оппоненту, его почти 20 лет избирали в крымский парламент, дважды он был спикером. Это говорит о доверии к нему как к человеку. Законом предусматривается не применение ареста к людям, которые имеют определенное уважение в обществе. Но сейчас в судах это используется зеркальным образом: по мнению прокуратуры, поскольку Гриценко уважаемый гражданин, имеющий обширные общественные связи, то его нужно закрыть в камере», - подчеркнул бютовец.