ГПУ наложила арест на имущество Юрия Луценко

На имущество обвиняемых по делу Юрия Луценко наложен арест, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщается, закончено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Луценко и трех сотрудников этого министерства.

В сообщении отмечается, что Луценко предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:

- частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц);

- частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия);

- частью 3 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью и служебным положением, причинившее существенный вред охраняемым законом правам граждан, совершенное работником правоохранительного органа).

«Установленный досудебным следствием ущерб государству составляют более 970 тысяч гривен. С целью его возмещения на имущество обвиняемых наложен арест», - сказано в сообщении ГПУ.

«Обвиняемым объявлено об окончании предварительного следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела», - отметили в ведомстве.