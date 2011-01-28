Янукович умывает руки в решении языкового вопроса в Украине

Государство не должно вмешиваться в языковую ситуацию в стране. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил Президент Украины Виктор Янукович.

«Государство должно создавать условия. Для каждого человека. И это будет справедливая государственная политика», - сказал Янукович.

Он отметил, что лучший вариант решения языкового вопроса - Европейская хартия языков.

«Если мы ее будем придерживаться и создадим условия для развития в Украине каждой культуры народов, населяющих Украину, это будет отвечать нашим европейским стремлениям. Потому что Европа - это страна регионов. Украина - это также страна регионов. И люди привыкли ходить в одну церковь. Нельзя их принуждать ходить в другую. Нельзя!», - сказал Президент.