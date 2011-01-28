Арест Гриценко призван нагнать страха на недовольных в Крыму - Грач

Арест бывшего председателя Верховной Рады Крыма Анатоля Гриценко призван нагнать страха на крымских политиков, мнение которых расходится с позицией главы Совета министров Крыма, заместитель главы Партии регионов Василия Джарты. Об этом заявил народный депутат Украины Леонид Грач, комментируя арест бывшего спикера крымского парламента Анатолия Гриценко, пишет «Лига».

«Гриценко мне не друг, но истина дороже. Этот арест - это политическая расправа между своими, наука для других. Джарты пытается удержать под прессом крымских депутатов, мол, «я и только я всем здесь управляю». Но это для него очень сложная задача, особенно по отношению к таким людям как Гриценко, у которого есть свое мнение. Так что этот арест призван нагнать страха. Коррупцией здесь и не пахнет», - подчеркнул Грач.

Он отметил, что если посмотреть на земельную ситуацию в Украине, то нужно пересажать половину чиновников.

«Если уж говорить о земельных коррупционных делах, то через одного брать можно чиновников. А уж касательно Крыма, нужно вообще заявить, что все руководство Крыма последние 10 лет испачкано в коррупционных делах», - отметил заявил он.

Отвечая на вопрос, препятствовал ли Гриценко приходу в Крым новой власти, Грач сказал: «В открытую с «макеевскими» Гриценко не боролся, но то, что с хлебом и солью он их не встречал - это уж точно».

Напомним, 27 января Центральный райсуд Симферополя постановил заключить под стражу бывшего председателя Верховной Рады Крыма, депутата крымского парламента Анатолия Гриценко, подозреваемый в незаконных махинациях с почти 5 тыс. га земли военного совхоза «Азовский», на два месяца.