Янукович пообещал Shell, что проблем у них больше не будет (ФОТО)

Украинские власти решили все проблемы, которые были у компании Shell с ДК «Укргазвидобування», а также с налоговой администрацией и ждут от нее начала добычи сланцевого газа в Украине. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в беседе с главным исполнительным директором Shell Петером Возером, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Я много времени внимательно следил за тем, как вы работаете в Украине, и сегодня я положительно оцениваю то, что в конечном итоге приняли решение начать добычу сланцевого газа в Украине», - сказал Янукович.

Он заявил, что проинформирован о решении проблем, которые были у Shell с ДК «Укргазвидобування» и тех недоразумений, которые компания имела с налоговой администрацией.

«Сегодня я от вас ожидаю эффективных действий по началу разведки газа, который есть на границе Харьковской и Донецкой областей и, безусловно, начала добычи», - отметил Президент, прибавив, что по соответствующей лицензии вопрос уже решен.