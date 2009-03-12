Евро-2012 будет лечить массовую депрессию

Этот день по праву можно назвать футбольным для Верховной Рады. Ибо главной темой здесь была подготовка Украины к Евро-2012. Это был повод для весьма эмоциональных выступлений представителей разных «направлений и убеждений». Но, естественно, центром внимания стал президент федерации футбола Украины Григорий Суркис. Первым делом он проинформировал депутатов, что 14-15 апреля страну посетит глава УЕФА Мишель Платини. Понятно, что визит руководителя высшей футбольной инстанции Европы будет носить очень даже инспекционный характер. То есть принимающей стороне предстоит «фактами и делом» подтвердить готовность Украины к проведению футбольного континентального первенства. Посетовав на ряд мировых СМИ, регулярно продуцирующих неутешительные и обидные для нашей страны провокационные гипотезы, Григорий Суркис в своем выступлении отдал должное Президенту и премьер-министру страны, которые, «пользуясь собственной шкалой ценностей, уже задекларировали публично свою позицию относительно почетного места, отведенного третьему по значимости событию в мире спорта». Глава ФФУ выразил надежду, что «украинский парламент устами лидеров всех ведущих политических сил, как и два года назад, сегодня снова подтвердит солидарную поддержку проекту Евро-2012». Верховная Рада, по словам Суркиса, должна стать для Евро-2012 надежной гаванью стабильного политического микроклимата, которую минуют разрушительные штормы конфликтов между различными ветвями власти. Ведь барометр УЕФА очень чувствительно реагирует на любые капризы украинской политической погоды. Григорий Суркис не обошел стороной и «привязал» к футболу самую актуальную на сегодняшний день (и, видимо, на многие годы) тему мирового экономического кризиса. Руководитель ФФУ увидел в чемпионате Европы эдакого эскулапа: «Стратегическая миссия Евро-2012 содержит в себе также возможность излечения Украины от эпидемии массовой социальной апатии и депрессии, которые традиционно сопровождают кризисные явления в экономике». В унисон с Григорием Суркисом высказался с трибуны и «ответственный за Евро человек в правительстве» - вице-премьер-министр Иван Васюник. По-прежнему неравнодушным к этому актуальному вопросу показал себя министр семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, экс-глава Нацкомиссии по Евро-2012, а ныне первый зампред КГГА Евгений Червоненко. Обидно только, что на парламентских слушаниях по столь важному вопросу присутствовало так мало собственно парламентариев…