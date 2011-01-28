Украина и Азербайджан договорились о транспортировке нефти и газа

В Давосе состоялось подписание документов о сотрудничестве Украины и Азербайджана. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства, после встречи Президентов Украины и Азербайджана Виктора Януковича и Ильхама Алиева в их присутствии состоялось подписание двусторонних документов.

В частности были подписаны меморандум между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в организации снабжения сжиженного природного газа на территорию Украины, а также соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджанской Республики о мерах по развитию сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины.