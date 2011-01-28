Герман вызывает Тимошенко на дуэль в прямом эфире

Замглавы Администрации Президента Анна Герман пока не получала приглашение на сегодняшний прямой эфир телепрограммы «Шустер Live», но с радостью примет участие в программе, тем более, если там будет присутствовать экс-премьер Юлия Тимошенко. Об этом она заявила ИМК.

«Если Тимошенко готова к дискуссии в прямом эфире, я всегда приму это и всегда найду время. Думаю, что она не должна прятаться от такой дискуссии, а должна честно, на равных условиях, на ровно выделенном времени поговорить о том, что волнует нас и общество. Если она готова к такой дискуссии, я готова стать рядом с ней у микрофона», - сказал Герман.

По словам замглавы АП, во власти уже давно ждали от Тимошенко подобной дискуссии. Вместо этого лидер «Батькивщины» избегала подобных встреч, поскольку, по словам Герман, «она хочет сама стать у микрофона, отговорить свое и побежать, она не хочет никого слышать, не хочет никому отвечать и вести в прямом эфире честную и откровенную дискуссию».

«Она привыкла захватить микрофон, поговорить и уйти. Это неправильно. Люди должны видеть, кто есть кто, кто прав, а кто ошибается. А для этого нужны равные условия. Скажем, пять минут - Юлия, пять - оппонент. Еще пять минут - Юлия, еще пять - кто-то еще. Я готова стать таким оппонентом. Но я знаю, что Юлия Тимошенко со мной такой дискуссии избегает под разными предлогами», - подчеркнула Герман.