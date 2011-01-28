Главы МИД Германии и Британии выступают за жесткие санкции против Беларуси

Великобритания и Германия выступают за жесткие санкции в отношении Беларуси. Об этом заявили министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг и вице-канцлер, министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в совместной статье, опубликованной сегодня в газете «WallStreetjournalEurope», передает ИТАР-ТАСС.

По словам Хейга и Вестервелле, ЕС должен принять меры в связи с «серьезным кризисом в европейской окрестности».

Чиновники подвергли острой критике ситуацию в Беларуси, сложившуюся после декабрьских президентских выборов, указав на «шокирующее насилие ночью 19 декабря».

Главы дипломатических ведомств заявили, что на будущей неделе на встрече европейских министров иностранных дел призовут к жестким санкциям ЕС против Беларуси, а также «рассмотрению дальнейших мер против режима Александра Лукашенко».