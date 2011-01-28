Обвинительное заключение против Иващенко направили в суд

Уголовное дело по обвинению бывшего исполняющего обязанности министра обороны, первого замминистра обороны Валерия Иващенко направлено в суд с обвинительным заключением, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщалось, Иващенко обвиняется в том, что в ноябре 2009 года, занимая должность в.и.о. министра обороны, злоупотребляя служебным положением подписал план санации, предусматривающий реализацию целостного имущественного комплекса «Феодосийского судомеханического завода». Вследствие чего имущество госпредприятия было реализовано одной из частных коммерческих структур, что нанесло ущерб государству на сумму 70,9 млн грн.