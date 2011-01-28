Тимошенко хочет за счет Президента купить еще несколько Opel Combo

Фракция «БЮТ-Батькивщина» будет инициировать перераспределение расходов государственного бюджета для продолжения закупки машин для сельских больниц. Об этом на пресс-конференции заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пишет УНИАН.

«Мы подготовили законопроект, который уже внесен в Верховную Раду (№ 8027), о перераспределении расходов государственного бюджета в пользу обеспечения сельских больничных заведений транспортными средствами», - сказала Тимошенко.

По ее словам, в законопроекте предлагается сократить расходы на содержание Президента Украины, Государственного управления делами, и направить эти финансовые ресурсы на закупку автомобилей для сельских амбулаторий.

«Мы внимательно изучили расходную часть бюджета, и посмотрели, что Президент, несмотря на то, что он сейчас имеет 7 самолетов на государственных предприятиях, которые его обслуживают, хочет закупить еще 4 самолета», - уточнила она.

Тимошенко считает, что средства, предусмотренные для закупки президентских самолетов, должны быть выделены Министерству здравоохранения на программу оснащения сельских медицинских заведений.

«Мы предлагаем еще часть денег снять с содержания Президента, прекратить делать бесконечные банкеты, праздновать дни рождения, обеспечивать себя и всех своих ближайших партнеров бронированными машинами и шинами для бронированных машин. Мы сделали жизнь одного Президента Украины менее роскошной, и 700 млн грн хотим из бюджета передать на закупку 10 тысяч таких же машин, транспортных средств, как мы закупили в свое время для обеспечения сельской медицины», - отметила Тимошенко.

«Я надеюсь, что со вторника народные депутаты, которые, кроме своих льгот и своей личной жизни, уже вообще ничего не понимают и не знают, все же проголосуют за законопроект, который убирает расходы роскоши для Президента Украины и передает эти деньги для того, чтобы полностью завершить программу обеспечения транспортом сельских больниц», - подчеркнула она.

Напомним, 27 января Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело относительно превышения экс-премер-министром Юлией Тимошенко власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоз на территорию Украины специализированных медицинских автомобилей Opel Combo.