Янукович пообещал приехать в гости к Алиеву (ФОТО)

Президент Украины Виктор Янукович намерен в 2011 году посетить Азербайджан с визитом. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Чтобы мы могли уже на азербайджанской территории продолжить наш дружественный политический, стратегический диалог», - сказал Янукович.

В свою очередь Алиев отметил, что будет очень рад приветствовать своего украинского коллегу с официальным визитом в Азербайджане, как они и договаривались во время посещения им Украины.

Он также подчеркнул, что полностью разделяет оценки Виктора Януковича относительно развития отношений наших стран и их хорошей динамики в 2010 году.

«Мы хорошо начинаем 2011 год - подписанием важного документа, который будет определять наше будущее сотрудничество в энергетической сфере. Его мы видим в перспективе как очень масштабное, всестороннее и главнее всего - долгосрочное», - сказал Алиев.

Он выразил уверенность, что наращивание политического диалога, активное взаимодействие в экономической сфере и особенно - в вопросах энергетики еще больше будет способствовать сближению наших стран и народов, «будет создавать благоприятные условия не только для развития наших двусторонних отношений, но и для всестороннего развития сотрудничества в регионе Черного и Каспийского морей».