ГПУ и СБУ выбивают у врачей свидетельства против Тимошенко

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины осуществляют давление на сельских врачей для получения их свидетельств против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко для подтверждения обвинения, выдвинутого в рамках нового уголовного дела о закупке автомобилей скорой помощи. Об этом Тимошенко заявила сегодня на пресс-конференции, пишет УНИАН.

«Генеральная прокуратура вместе со Службой безопасности Украины уже полгода издевается над врачами и руководителями сельских больниц, издевается для того, чтобы они в письменном виде давали свидетельства, что эти машины стоят без использования и что это были зря потраченные средства», - сказала Тимошенко.

Однако, по ее словам, работники сельских медицинских заведений отказываются предоставлять такие показания, а наоборот, направляют письма о количестве спасенных жизней с помощью этих транспортных средств, об экономичности их эксплуатации и тому подобное.

«Кроме того, они в этих письмах выразили благодарность за то, что такой транспорт был поставлен, потому что последний транспорт в некоторых селах поставлялся еще в начале 90-х годов», - уточнила Тимошенко.

Напомним, 27 января Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело относительно превышения экс-премер-министром Юлией Тимошенко власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоз на территорию Украины специализированных медицинских автомобилей Opel Combo.