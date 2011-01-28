Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации Договора о СНВ. Об этом он сообщил на совещании с членами Совета безопасности, пишет «ИТАР-ТАСС».

«Сегодня мною подписан ратификационный документ, касающейся Договора по СНВ», - сообщил Медведев.

Он напомнил, что закон о ратификации, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, содержит симметричные уточнения, созвучные тем, которые были приняты сенатом Конгресса США.

«Были сделаны определенные замечания (в ходе обсуждения документа в российском парламенте), соразмерные тем, которые сделал американский парламент, симметричные. Они отвечают на те обеспокоенности, которые существовали у наших депутатов, в отношении того, каким образом интерпретируются соответствующие положения Договора», - заявил российский президент.

Он сообщил, что обмен ратификационными грамотами по Договору о СНВ состоится на одной из ближайших встреч между главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Хиллари Клинтон.

«После обмена ратификационными грамотами, который должен состояться скоро - я думаю, это могут сделать наши министры иностранных дел во время одной из ближайших встреч, и я об этом говорил с президентом США - он вступит в силу и будет определять параметры сокращения стратегических ядерных вооружений на ближайшие 10 лет», - заявил президент.

Напомним, 25 января Госдума РФ ратифицировала российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.