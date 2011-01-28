Янукович хочет получить безвизовый режим с ЕС еще до Евро-2012

Президент Украины Виктор Янукович надеется на введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом уже в текущем году. Об этом он заявил во время седьмого украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе, пишет «Интерфакс-Украина».

«Отдельно выскажу свои надежды, что до проведения Евро-2012 безвизовый режим для Украины со стороны Евросоюза станет реальностью. Мы все сделаем, чтобы это произошло уже в 2011 году», - сказал Президент.

Отметим, украинский ланч посвящен теме предстоящего Чемпионата Европы по футболу 2012 года, который принимают Украина и Польша.