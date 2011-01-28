Украина является лидером по развитию демократии в Восточной Европе - Янукович

Украина в вопросах демократического развития является одним из лидеров в Восточной Европе. Об этом во время украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе, заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы действительно ощущаем в последнее время такое дружеское партнерское отношение к Украине со стороны европейских стран, и есть все больше позиций, объединяющих нас, в том числе, это вопросы демократического развития страны», - сказал Янукович, добавив, что «на этом пути, безусловно, Украина является одним из лидеров Восточной Европы, я бы сказал, одной из центральных стран».

В то же время, Президент отметил, что Украине предстоит еще серьезно поработать над теми недостатками, которые остались от постсоветского периода.

«Хотя те недостатки, тот остаточный постсоветский менталитет, который очень часто служит препятствием демократическим процессам, - это вопрос, над которым нам надо очень серьезно поработать, побороться», - сказал глава государства.

Он назвал это «домашним заданием», которое Украина должна выполнить в ближайшее время.

Отметим, ранее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что граждане Украины с пониманием относятся к тому, что происходит на сегодняшний день в нашей стране.