Янукович пророчит украинской сборной по футболу выход в финал Евро-2012

Президент Украины Виктор Янукович выражает желание, чтобы на Евро-2012 футбольные команды Украины и Польши сыграли в финале. Об этом он заявил на организованном Фондом Виктора Пинчука VII Украинском ланче, который проходит сегодня в Давосе, пишет УНИАН.

Янукович выразил убеждение, что Украина и Польша совместными усилиями создадут лучшие условия «для проведения грандиозного праздника европейского футбола».

«И победно придем к финишу. Я мечтаю, что мы в финале встретимся с Польшей», - заявил Президент.

По его словам, если тренер и команда подготовлены должным образом, то это даст положительный результат.

«Поэтому всегда мы должны стремиться к этому результату и его достигать: и в футболе, и в политике», - резюмировал Янукович.

Отметим, Президент Украины Виктор Янукович также надеется на введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом уже в текущем году – до ЧЕ по футболу в 2012 г.