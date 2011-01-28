В прошлом году к нотариусам обратились 13 млн украинцев - Минюст

В течение 2010 года почти 13 млн граждан, то есть практически каждый 3-4 украинец, обращались за услугами к нотариусам. Об этом рассказал министр юстиции Александр Лавринович с ссылкой на реестр нотариальных действий, который ведет Министерство юстиции Украины, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минюста.

Всего в прошлом году нотариусы осуществили почти 16 млн. нотариальных действий.

По словам Лавриновича, при совершении нотариальных действий, государственные нотариусы взыскали почти 63 млн гривен государственной пошлины. Частные нотариусы оплатили в государственный бюджет почти 86 млн гривен налогов, а в Пенсионный фонд - почти 76 млн сбора.

При этом чаще всего украинцы обращались к нотариусам за засвидетельствованием копий документов. На это нотариальное действие в течение 2010 года приходилось почти 60 процентов всех обращений к нотариусам.

Еще одно нотариальное действие, которое чаще всего принуждало граждан обращаться за услугами к нотариусам - удостоверению доверенностей. В течение прошлого года удостоверения составили свыше 16 процентов от всех нотариальных действий. В частности, украинцы удостоверяли доверенности на распоряжение имуществом, транспортными средствами и тому подобное.

Почти 14 процентов в 2010 году составили нотариальные действия по засвидетельствованию подлинности подписи. Почти 8 процентов нотариальных действий приходились на удостоверение завещаний, открытия наследственных дел и выдачу свидетельств о праве на наследство.

Остальные нотариальные действия составили относительно небольшой процент от общей количество обращений. Это, в частности, удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества и земельных участков, договоров найма и аренды, наложения и снятия запретов по отчуждению недвижимого имущества и транспортных средств, удостоверения договоров приватизации имущества государственных предприятий и тому подобное.

В течение 2010 года в Украине работали 1435 государственных и 5325 частных нотариусов. Частные нотариусы дополнительно удерживали 3201 рабочее место.