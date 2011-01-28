Украина и Россия начнут проводить границу

В ближайшее время начнутся практические работы по демаркации украино-российской границы.

Об этом заявил министр иностранных дел Константин Грищенко, передает «Украинская правда».

«У нас уже начинается сама демаркация границы. Мы в ближайшее время организуем заседание совместной демаркационной комиссии, то есть завершается организационная подготовка, и мы уже начинаем этот процесс, который займет определенное время», - сказал он.

По словам Грищенко, соответствующие средства в бюджете на текущий год предусмотрены.

Что касается делимитации Азовского и Чорного морей, а также Керченского пролива, то министр назвал эти переговоры непростыми, но подробности дискуссии рассказать отказался.

«Идет очень серьезная дискуссия, но я бы не хотел углубляться в детали, поскольку на то они и переговоры, чтобы снять все проблемные вопросы», - отметил Грищенко.