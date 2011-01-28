В Египте - массовые столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения демонстрантов с силами безопасности Египта начались в центре египетской столицы сразу после традиционной пятничной проповеди.

Как передает УНИАН, тысячи протестующих сегодня вышли из мечетей Каира и направились в сторону центральной площади Тахрир. Полиция полностью блокировала площадь и разгоняет демонстрантов на прилегающих улицах Джаля и Талаат Харб. Кроме того, силы безопасности пытаются блокировать демонстрантов на мостах через реку Нил.

Поступает информация о пострадавших и арестованных, в том числе среди сотрудников иностранных телеканалов. Демонстранты выкрикивают лозунги: «Свобода, реформы, социальная справедливость».

Ранее МИД Франции сообщило, что в пятницу утром в Каире были задержаны четверо французских журналистов.

В минувшую среду в Египте прошли массовые демонстрации оппозиции, в которых пострадали порядка 70 человек. Всего в результате народных волнений погибли четыре человека, пострадали порядка 400, арестованы около тысячи манифестантов.

Бывший генеральный директор МАГАТЭ, а ныне известный оппозиционный политик Мохаммед эль-Барадеи прибыл в четверг в Каир, чтобы присоединиться к протестам оппозиции в борьбе за политические и экономические реформы в Египте.