КРУ: При Тимошенко сахар закупали по завышенным ценам

Государственное предприятие Укрресурсы в 2010 году закупало сахар по завышенным ценам.

Об этом со ссылкой на результаты аудита КРУ сообщает пресс-служба правительства.

Как передает УНИАН, в феврале 2010 года Госкомрезерв поручил государственному предприятию Укрресурсы закупить сахар для пополнения запасов, потраченных на товарные интервенции в конце лета 2009 года.

Как напоминается в сообщении пресс-службы правительства, в то время Юлия Тимошенко еще была премьером.

«То есть, с сентября 2009 года, когда было принято решение о пополнении запасов, затягивали, а после поражения Тимошенко срочно купили сахар, цены на который в феврале именно были на пике», - говорится в сообщении.

Это соглашение с украинской компанией Hermes-Trade LLC было проведено на бирже, где раньше Укрресурсы никогда ничего не покупали, и по цене, которая была выше, чем та, что сложилась на тот момент на рынке: за 11 тыс. гривен за тонну, в то время, как средняя оптовая цена на сахар в Украине составляла 8,5 тыс. гривен за тонну, а тростниковый сахар, например, в Бразилии можно было купить вдвое дешевле.

Та же Hermes-Trade LLC в это же время покупала тростниковый сахар через Heritage Capital Investment по цене 4,7 тыс. гривен за тонну.

Сумма контракта Укрресурсов с Hermes-Trade LLC составила 243 млн. гривен.

То есть, убытки государственного бюджета только от завышения цены составили от 55 до 140 млн. гривен.

«Невзирая на то, что 243 млн. гривен были заплачены авансом, из приблизительно 22 тыс. тонн сахара по контракту было поставлено всего 5 тыс. Тонн», - идет речь в сообщении.

Таким образом, в придачу к убыткам, государство не получило товара на сумму 188 млн. гривен.