Янукович хочет активизировать отношения с Монголией

Президент Украины Виктор Янукович предложил Президенту Монголии Цахиагийну Элбэгдоржу активизировать отношения Украины и Монголии.

Об этом Президент сказал во время встречи между главами государств в Давосе, передает РБК.

«Пришло время активизировать отношения Украины и Монголии, поэтому давайте определимся с временем проведения межправительственной комиссии», - сказал во время встречи глава Украинского государства. Президент добавил, что сейчас целесообразно определиться с местом проведения комиссии, взять ее эффективную работу под контроль обеих сторон и определить перспективные направления взаимодействия.

«Наметили перспективы - и движемся вперед», - сказал Янукович.

Кроме того, глава государства высказался за необходимость значительного увеличения объемов товарооборота между двумя странами.

Элбэгдорж высоко оценил деятельность Президента Украины, которую он делает для процветания украинского государства. «Наши отношения должны быть активизированы. Есть целый ряд сфер, где мы можем сотрудничать», - сказал Президент Монголии.

Среди перспективных областей сотрудничества Элбэгдорж назвал экономику, образование, культуру, оборону.

Он также напомнил, что тысячи монгольских студентов, в том числе и он сам, учились в Украине. «Мы можем стать настоящим мостом между нашими странами», - сказал Президент Монголии.

«Монголия может стать вашим очень надежным партнером в нашей части мира», - отметил он.