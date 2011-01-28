В столице Египта ввели комендантский час

В столице Египта Каире и еще двух городах страны, Александрии и г. Суэц, введен комендантский час.

Об этом объявил Президент страны Хосни Мубарак на фоне беспрецедентных акций протеста в Египте, сообщает РБК.

«После того, что пережили отдельные провинции страны, - беспредел, разрушения, атаки и поджоги зданий, включая налеты на банки и отели, президент Египта Мубарак как глава вооруженных сил объявил о введении комендантского часа», - сообщил диктор местного телевидения. Комендантский час будет действовать в Египте сегодня с 18:00 до 19:00 по Киеву.

Напомним, что многотысячные акции протеста в Египте против правления президента Хосни Мубарака продолжаются уже четвертый день. Разъяренные толпы людей собрались в окрестностях резиденции Мубарака в Каире и требуют отставки президента. Протестующие - в основной массе молодые люди, недовольные высокой безработицей, ростом цен, социальным расслоением и бесправием СМИ.

Акции протеста в Египте начались сразу после того, как в Тунисе, также расположенном на средиземноморском побережье Африки, был свергнут режим президента страны Зин аль-Абидин бен Али, который находился у власти в стране с 1987 г. 82-летний Хосни Мубарак правит Египтом еще дольше - с 1981 г.