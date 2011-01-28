Мэр Калуша хочет сам перерабатывать гексахлорбензол

Мэр Калуша Игорь Насалик инициирует строительство завода по переработке гексахлорбензола на территории города.

Об этом он заявил сегодня в Ивано-Франковске на областном совещании подразделений МЧС с участием министра МЧС Виктора Балоги, передает РБК-Украина.

«Я сегодня вношу предложение о том, чтобы не выделялись дальше средства на вывоз гексахлорбензола, а выделялись средства на строительство завода по переработке гексахлорбензола», - сказал Насалик.

По его словам, такой завод решил бы проблемы с переработкой токсичных отходов и Калуша, и области.

«Наверное, мало смысла в том, чтобы вкладывать огромные средства в транспортировку этих отходов и переработку в европейских странах, чем вложить эти же средства в строительство этого же завода на территории города Калуша», - считает Насалик.

Как сообщил первый заместитель городского головы Калуша Василий Петрив, с полигона в Калуше в 2010 г. вывезли 8,5 тыс. т гексахлорбензола. Для выполнения этих работ госбюджет выделил 298 млн грн.

Петров отметил, что на полигоне еще осталось 22,5 тыс. т этой химически опасного вещества.