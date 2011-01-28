Брат Луценко объяснил, что не угрожал следователю

Сегодня брат экс-руководителя МВД Юрия Луценко Сергей дал объяснения в Генеральной прокуратуре по поводу жалобы следователя ГПУ Сергея Воченко относительно угроз в его адрес со стороны семьи Луценко во время судебного заседания в Апелляционном суде Киева 5 января.

Как передает УНИАН, об этом С. Луценко заявил в интервью журналистам после того, как вышел после допроса из Следственного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

«Я ходил в Генеральную прокуратуру для предоставления объяснений по рассмотрению жалобы Сергея Войченко, который является руководителем следственной группы ГПУ, рассматривающей уголовное дело против моего брата. Жалоба была на то, что якобы мой племянник и я угрожали в суде ему и его семье. Я заявил наблюдательному прокурору… что это абсолютные инсинуации», - сказал С. Луценко.

При этом он заметил, что вообще не знает семьи следователя, а самого следователя впервые увидел в зале судебного заседания.

Также, отвечая на вопрос журналистов, брат Ю. Луценко подтвердил информацию о том, что на имущество экс-министра наложен арест в рамках возбужденного против него уголовного дела. При этом, по словам С. Луценко, это касается квартиры их родителей в городе Ривне, совладельцами которой теперь являются оба брата.