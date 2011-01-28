Тимошенко хочет видеть Януковича в ПАСЕ: с отчетом

Европа должна принимать решения о заключении соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли после мониторинга соблюдения прав и свобод граждан в Украине.

Такое мнение озвучила лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, передает «Украинская правда».

«Сегодня Украина готовится к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли, я думаю, что в пределах подписания этих документов надо сделать достаточно глубокий мониторинг того, что сегодня в действительности происходит в Украине», - заявила она.

Бывший премьер констатировала, что в Украине ущемляются права и свободы граждан, экономические свободы, ухудшается инвестиционный климат.

«Именно поэтому я хотела бы, чтобы такие мониторинги были проведены, потому что Украина живет не в безвоздушном пространстве, а в демократическом мировом сообществе, и Украина обязана не нарушать основные принципы и правила такой совместной жизни в общем доме», - убеждена политик .

Тимошенко также настаивает на отчете Президента Виктора Януковича о выполнении рекомендаций, изложенных в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента.

«На самом деле после принятия этих резолюций ситуация в Украине стремительно ухудшается, и отчет Януковича по тем резолюциям, которые принимали ПАСЕ и Европейский парламент, уже назрел. Я думаю, такой отчет мог бы быть проведен или в Парламентской Ассамблее Совета Европы, куда его могут пригласить, или даже в парламенте Украины, если у него хватит смелости прийти и по пунктам резолюции отчитаться перед украинским обществом, что он ухудшил со времени принятия этих резолюций», - отметила политик.