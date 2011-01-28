Госдума России переименовала милицию в полицию

Государственная дума России сегодня приняла во втором и третьем окончательном чтении закон «О полиции», который переименовывает сотрудников МВД в полицейских.

Как передает УНИАН, за данный законопроект проголосовало 317 и 315 российских депутатов во втором и третьем чтении соответственно. Против его принятия высказались фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Законопроект «О полиции» был разработан в рамках преобразований милиции в 2010 году.

Как ожидается, он вступит в силу 1 марта 2011 года. Реформу МВД инициировал президент РФ Дмитрий Медведев после ряда резонансных происшествий с участием правоохранителей.

«Сегодня полиция работает (это мы видим даже по фильмам) в плане защиты прав населения. Это отличает ее в лучшую сторону от сегодняшней милиции, которую народ переименовал в ментов», - подчеркнул во время обсуждения законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев.

Говоря о главных нормах, заложенных в документе, он отметил «подконтрольность населению». «Оценка работы полиции будет осуществляться по общественному мнению», - пояснил он.

«В законопроекте заложена обязанность полицейского при задержании правонарушителя объяснять его права, чего не было раньше», - отметил парламентарий.

Кроме того, вводится право задержанного на телефонный звонок и ряд других норм, которые «защищают человека и поворачивают работу полиции так, чтобы она видела главной своей задачей защиту прав конкретного человека и общества в целом».