СБУ задержала экс-руководителя Госкомрезерва

СБУ задержала бывшего и.о. главы Госкомитета по государственному материальному резерву Виталия Никитина, передает «Украинская правда».

Главное следственное управление Службы безопасности Украины задержало Никитина в качестве подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам разворовывания государственных средств на сумму более 7 миллиардов гривен.

«В том числе выявленных международными аудиторскими организациями во время проверки использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 годах и в первом квартале 2010 года», - уточняется в сообщении.

Бывшему и.о.главы Госкомрезерва инкриминируется разворовывание государственных средств на сумму 243 миллиона гривен.

Также он был замглавы Госкомрезерва, когда руководителем этого ведомства был Михаил Поживанов, а премьером Юлия Тимошенко.