Египтянам отключили Интернет

В Египте, где уже несколько дней продолжаются столкновения демонстрантов с полицией, в пятницу практически полностью исчез доступ к Интернету.



По многочисленным сообщениям, отсутствует доступ не только к социальным сетям Facebook и Twitter, через которые демонстранты координировали свои действия, но и к другим ресурсам Всемирной сети. Причиной этого наблюдатели называют давление властей на провайдеров, передает Радио Свобода.



Участники акций протеста в Египте добиваются отставки президента страны Хосни Мубарака, который правит страной уже почти 30 лет. Они призывают брать пример с Туниса, где недавно был свергут президент Бен Али. В пятницу столкновения демонстрантов с полицией произошли в Каире и других городах. Сообщается, что волнениями охвачена уже почти половина провинций страны. В марше протеста в Каире принял участие приехавший накануне в Египет из Австрии бывший глава МАГАТЭ, ныне один из лидеров оппозиции Мохаммед эль-Барадей.