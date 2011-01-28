Герман: На каждого Табачника в стране есть Президент

«Президент никогда не допустит, чтобы такие университеты как Киево-Могилянская Академия или Острожская Академия стали лицеями» - об этом в эфире Шустер Live заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман.



Она также сообщила, что Президент не поддержит ту концепцию реформы образования в Украине, которую предлагает министр образования Дмитрий Табачник. «На каждого Табачника в стране есть Президент» - сказала Анна Герман.



Заместитель главы АП также сообщила, что Президент Украины Виктор Янукович представит свою концепцию реформы образования.

