Каир охвачен массовыми беспорядками, введен комендантский час (ФОТО)

Власти Египта объявили о введении комендантского часа в охваченных беспорядками крупных городах страны: в Каире, а также Александрии и Суэце, сообщают местные телеканалы.

Комендантский час вводится с 18.00 по местному времени и продлится до 07.00 утра по местному времени.

Об этом сообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что в Каир вводится бронетехника, военные будут помогать полиции поддерживать порядок.

Ожидается, что в ближайшее время с обращением к нации выступит президент страны Хосни Мубарак.