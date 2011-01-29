США поддерживали cмену режима в Египте

США поддерживали оппозиционные египетские группы, готовившие смену режима президента Хосни Мубарака в преддверии президентских выборов 2011 года, сообщает Lenta.ru.

Администрация США публично выступала союзником Мубарака, одновременно оказывая содействие оппозиционерам. Информация об этом содержится в рассекреченных сайтом WikiLeaks донесениях американских дипломатов из Каира.

В сообщении от имени посла США в Египте Маргарет Скоби, отправленном в Госдепартамент в декабре 2008 года, говорилось, что «некоторые оппозиционные силы» объединили усилия и подготовили план смены власти. Авторы сочли его настолько секретным, что решили даже не записывать на бумаге.

Скоби выразила сомнение в том, что такой план сможет сработать и вообще существует. Однако из ее донесения следует, что США отправляли одного из египетских оппозиционеров на организованный Госдепаратментом семинар молодых активистов. Американские власти сделали все возможное, чтобы личность египтянина не была раскрыта, так как в противном случае ему грозило бы преследование на родине. Активист, имя которого газета не раскрывает, уже арестован в связи с недавними событиями в Египте.